أقدمت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات على شنق نفسها وذلك بعد أن عمدت على تقليد مشهد انتحار ممثلة في المسلسل التركي “البحر الأسود” الذي يُعرض خلال شهر رمضان على إحدى المحطات اللبنانية، وفق ما نشرته وكالة النشرة اللبنانية ووكالات إخبارية محلية.

في التفاصيل، فاثناء لهو الطفلة “نور العيون عبد الغني” مع اطفال اخرين، حاولوا تقليد مشهد شنق شاهدوه في مسلسل “البحر الاسود” التركي الذي يبث بعد الافطار، فقاموا بتعليق حبل وتحضير مشنقة. ثم ما لبثت ان انزلقت الطفلة، بعد تعليقها في المشنقة، ما ادى لكسر رقبتها ووفاتها على الفور.

الجدير بالذكر أن هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، حيث تكرر موت أطفال متأثرين بمشاهد تعرضها مسلسلات عربية وتركية، كان أخرها طفلة سورية حاولت تقليد مشهد انتحار الفنانة كندة حنا في مسلسل “خاتون”.