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وفاة طفل عراقي بجلطة دماغية حزنا على فراق والده الذي قتل في مواجهة مع داعش

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كشفت مصادر طبية بمستشفى السليمانية في كردستان العراق عن وفاة طفل عراقي يدعى ” بريار ” ويبلغ من العمر 6 أعوام إثر إصابته بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة دامت لمدة يومين .

وجاء ذلك بسبب حزن الطفل على وفاة والده ويدعى ” اسو جلال ” وهو يعمل في صفوف قوات البيشمركة والذي قتل منذ إسبوعين على يد تنظيم داعش في هجوم على منطقة جلولاء  .

مما أصاب الطفل الذي كان شديد التعلق بوالده بالحزن والكآبة الشديدين وامتنع عن تناول الطعام ولم يكن يصدق مقتل والده .

وكان يطلب دائما من عمه أن يذهب لزيارة قبر والده ويظل ملازما للقبر وصور أبيه .

ودخل بريار المستشفى في 23 أغسطس الجاري ودخل في غيبوبة إثر اصابته بجلطة دماغية نتيجة ارتفاع السكر في الدم .. واستنفرت الكوادر الصحية لإنقاذه لكن جميع المحاولات باءت بالفشل .

وقال الأطباء أن الحزن الشديد أدى إلى تدهور حالته النفسية ومن ثم اصابته بجلطة وهو في هذا العمر .

 

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