شهدت محافظة الشرقية في مصر، وفاة عروسين بعد 24 ساعة من زواجهما على باب الحمام، فيما كشفت التحقيقات أن سبب الوفاة هو “أسفكسيا الخنق”.

سقطا الاثنان فوق أرض الحمام

وفي اليوم التالي لـ”ليلة الدخلة” استيقظ العروسان وتوجها إلى الحمام، ودون أية مقدمات سقط الاثنان فوق أرض الحمام يصارعان الموت. ولقي العروسان مصرعهما بسبب انسداد مجرى الهواء بالقصبة الهوائية، وعدم وجود الأوكسجين بسبب بخار الماء؛ حيث أصابهما السعال المتحشرج، ولقيا حتفهما مختنقين.

جثتين هامدتين

وفي صباح يوم الزفاف، توجه البعض من عائلتهما، وعندما قاموا بطرق الباب لم يستجب العروسان، وفجأة تسلل الشك والقلق إلى القلوب، عندما قاموا بكسر باب الشقة ليجدوا العروسين جثتين هامدتين فوق أرض الحمام. وسارعت النساء لستر عورة العروس، والرجال قاموا بحمل العريس، وسط دموع منهمرة، ومشهد ينفطر له الأكباد، فيما انتقلت قوة من رجال مركز شرطة ديرب نجم، بمصاحبة طبيب الصحة لموقع الحادث.

سبب وفاة العروسين

وأكد الطبيب أن سبب وفاة العروسين بأسفكسيا الخنق نتيجة تصاعد بخار الماء، وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن جثتي العروسين، بعد العرض على الطب الشرعي، وعدم وجود شبهة جنائية.