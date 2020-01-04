وفاة كاتب و إعلامي سعودي بارز بشكل مفاجئ في ماليزيا

توفى صباح اليوم السبت الكاتب والإعلامي وعضو مجلس الشورى السعودي السابق ” نجيب الزامل ” بشكل مفاجئ .
حيث نشر شقيقه عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خبر الوفاة قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .. انتقل إلى رحمة الله تعالى غالينا وحبيبنا وأخونا نجيب عبدالرحمن الزامل .. اللهم صبر والدته وصبرنا وكل محبيه والحمد لله رب العالمين ” .
كما نشر ” عبد العزيز الأحمد ” إمام مسجد الراجحي في مكة المكرمة تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” موضحا فيها سبب وفاة الزامل فكتب : ” توفي الأخ العزيز أبو يوسف نجيب الزامل صباح اليوم في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى ” .
وتابع : ” ومع علمي بحقيقة الرحيل لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير .. واسأل الله له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرا ” .
وعلق ” بدر العساكر ” مدير مكتب ولي العهد السعودي سمو الأمير ” محمد بن سلمان ” على رحيل الزامل فقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الأخ الكبير نجيب الزامل له صنائع من المعروف .. عرفته كريم نفس وصاحب عطاء .. من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه .. أتأمل أحاديثه ومقولاته وأعرف عمقها ” .
يذكر أن الإعلامي الراحل نجيب الزامل اشتهر بأعماله البارزة في المجال التطوعي ودعمه للمبدعين .. فيما تولى العديد من الأعمال الخيرية وأدار الكثير من مناشط الشباب .