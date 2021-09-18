توفي ” محسن المنسي ” الذي اشتهر بالشبه الموجود بينه وبين الرئيس المصري الراحل ” محمد أنور السادات ” صباح اليوم السبت عن عمر ناهز ال 63 عاما بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية .

ونقلا عن موقع ” روسيا اليوم ” فإن محسن المنسي عمل كمصور لعدة سنوات .. وحرص على مدار سنوات عديدة على ارتداء ملابس تشبه الملابس التي كان يرتديها محمد أنور السادات في العديد من المواقف خاصة ملابس الجلباب والنظارة السوداء التي كانت لا تفارق وجهه .

وكان المنسي دائما ما يتواجد في احتفالات أكتوبر وذكرى الرئيس الراحل فضلا عن مشاركته في العديد من الاحتفالات الرسمية والشعبية داخل محافظة الغربية .. كما كان الكثير من المواطنين يحرصون على التقاط الصور التذكارية معه خلال الاحتفالات وفي الشوارع .

وقال ” محمد محسن المنسي ” نجل محسن المنسي في تصريحات له أن والده كان قد مر بظروف مرضية صعبة في الأيام الأخيرة .. وأكد على أن والده كان عاشقا للرئيس الراحل محمد أنور السادات وأجاد تقليده بالصوت والحركات .