كشفت صحيفة ” ستريتس تايمز ” المحلية عن إنجاب سيدة تدعى ” سيلين نغ تشين ” من سنغافورة وتبلغ من العمر 31 عاما لطفل يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد .

والتي كانت قد أصيبت بالفيروس خلال فترة حملها عندما كانت حاملا في الأسبوع العاشر في شهر مارس الماضي بعد عودنها من رحلة إلى أوروبا .

ومع إجراء التحاليل اللازمة للاطمئنان على صحة الطفل بعد الولادة أظهرت التحاليل وجود أجساماً مضادة للفيروس .

وعلقت الأم على هذا الأمر مبدية إندهاشها فقالت : ” إنه أمر مثير للإهتمام للغاية فالطبيب قال لي أن الأجسام المضادة لكوفيد 19 التي كانت مودجودة لدي قد اختفت لكن طفلي يحمل هذه الأجسام .. وبرأي الأطباء أن الأجسام المضادة قد إنتقلت إلى الجنين أثناء الحمل ” .

وأوضح الأطباء أن الجنين حصل على هذه الأجسام في فترة الحمل مشيرين إلى أن انتقال عدوى فيروس كورونا من الأم إلى الطفل لم يتم إثباتها بعد .