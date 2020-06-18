كشفت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” في تصريحات صحفية لها عن عدم تفكيرها أو رغبتها في الارتباط وإنها تعمل على التركيز في عملها فقط .

فقالت : ” أنا مركزة في شغلي وقافلة الباب ده .. أنا كده مبسوطة ومرتاحة والعلاقات العاطفية الغير مستقرة دي منهكة وبتعطل ” .

وتابعت : ” لما يبقى في حاجة تشجع الواحد إنه يشتغل وتضيف ليا ممكن أتشجع وأدخل في تجربة ” .

وبسؤالها عن إمكانية دخولها إلى مجال التمثيل أشارت إلى مشاركتها بالفعل في بطولة فيلم ” طلعت حرب 2 ” مع المخرج مجدي أحمد علي ومازال التصوير مستمرا ولكن بسبب أزمة كورونا لم يتحدد بعد موعد عرضه .

وعن هذه التجربة قالت : ” لما يتم طرح الفيلم والناس تشوف ياسمين الخطيب كممثلة الجمهور هو اللي يقرر إذا كنت هستمر في التمثيل أو لأ .. ممكن ميبقاش في قبول حتى وإن تواجدت الموهبة ” .

يذكر أن نقابة الإعلاميين في مصر كانت قد اتخذت قرارا في شهر سبتمبر الماضي بمنع ياسمين الخطيب من الظهور في وسائل الإعلام ووقف برنامجها ” شارع النهار ” الذي يعرض على قناة النهار الفضائية المصرية .

وجاء قرار النقابة على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور في وسائل الإعلام وتقديمها برامج رسمية .