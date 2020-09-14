نشرت الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علقت من خلاله عن التصريحات التي أثارت الجدل مؤخرا للإعلامية ” رضوى الشربيني ” بحديثها عن الحجاب والمقارنة بين المحجبات وغير المحجبات .

فكتبت ياسمين الخطيب : ” المحجبة النمامة الخواضة في الأعراض ليست أفضل من غير المحجبة التي سلم الناس من لسانها .. كذلك المحجبة سيئة الخُلق وقاطعة الأرحام وآكلة الحرام المقارنة بين المحجبة وغير المحجبة في غير محلها أصلا ” .

وتابعت : ” لا يجوز أن نجزم أن هذه أفضل من تلك فالحجاب قد يُرتدى توددا إلى الله وقد يكون مجرد طرحة .. وحده الله يعلم ما في القلوب ووحده يقرر أيهما أفضل من الأخرى “.

وأضافت : ” وجدير بالذكر إن المحجبات طبقا للإحصائيات الرسمية بيشكلوا ٧٠٪؜ من المصريات .. يعني غير المحجبات اللي بتشيلوهم بالكبة وتحطوهم بالكبة هما الأقلية المضطهدة مش العكس .. ختاما الحجاب ليس دليل عفة وتقوى وعدم ارتداءه ليس دليل انحلال وكفر .. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ” .