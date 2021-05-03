كتبت الإعلامية ” ياسمين الخطيب ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجهت من خلاله اعتذارا للإعلامية ” بوسي شلبي ” بعد مشاهدتها لحلقة الأخيرة في برنامج شيخ الحارة والجريئة .

وذلك على خلفية التصريحات التي أدلت بها ياسمين الخطيب في وقت سابق ضد بوسي شلبي وخطئها في إختيار كلماتها التي تحدثت بها عنها .

فقالت ياسمين الخطيب في منشورها : ” أنا مدينة باعتذار لبوسي شلبي .. شاهدت حلقتها من برنامج ” شيخ الحارة ” وأدهشتني تلقائيتها وبساطتها .. فندمت على تصريح سابق ضدها لم أوفق في اختيار كلماته ” .

وتابعت : ” وبعترف إني لما سُئلت عن التصريح من سنتين مع الزميلة بسمة وهبة بالبرنامج ذاته أخطأت بإصراري على ما قلته .. واليوم أعتذر إيماناً بمقولة : الاعتذار خُلُق وليس مذلّة ” .

وأضافت الخطيب : ” تحديث : تلقيت الآن مكالمة من بوسي تؤكد إنا مش زعلانة وتشكرني على البوست فحبيتها أكتر ” .