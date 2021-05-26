عُقد قران الأميرة حصة، الإبنة الوحيدة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.
وانتشرت صوراً على مواقع التواصل الإجتماعي، تُظهر الإحتفال الذي أقامه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وإخوانه.
وحضر الإحتفال الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أصحاب الأمراء.
والأميرة حصة هي إبنة زوجة الملك السعودي الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، التي توفيت بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ71 عاماً.
يُذكر أنه في شهر شباط/فبراير من عام 2021 شغل الأمير فهد منصبا من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، وهو مستشار مكافحة الجريمة، بالمرتبة الخامسة عشرة في الوزارة.
عُقد قران الأميرة حصة، الإبنة الوحيدة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود.