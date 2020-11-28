أثار الإعلامي المصري ​شريف مدكور​ بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد كتابته على صفحته الخاصة: “هو ليه في مجتمعنا عادي ان الراجل يبين عورته و الست لاء؟”.

وأضاف شريف: “هو المفرض اللي الحالتين حرام .. ليه الراجل عادي ؟؟؟؟ ده في شباب ناشر صوره بالبوكسر؟.”وتلقى شريف عددا كبيرا من التعليقات فمنهم من أيده ومنهم سخر منه.

الجدير ذكره ان شريف مدكور كان كشف مؤخرا عن إصابته بفيروس في الدم، وذلك بعد أن كان قد خضع لعملية إستئصال ورم سرطاني في القولون.





