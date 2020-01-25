3 حيل تجعلك تبدين أصغر من عمرك الحقيقي بسنوات… هذا ما عليك الالتزام به

يمكن تحدي العمر عن طريق الماكياج لكن يمكن ذلك أيضاً بالاعتماد على طريقة ارتداء الملابس. فاختيارها قد يساعد أيضاً على الظهور بسن أصغر بكثير من السن الحقيقي. وكل ما يجب فعله هو الالتزام بـ3 خطوات اساسية.

1 اضافة لمسة من الصيحات الرائجة إلى كل إطلالة. فمن الممكن ارتداء الملابس الكلاسيكية مع القليل من التجديد. ينصح مثلاً بانتعال حذاء رياضي مع تايور او الجينز مع البلايزر الرسمي… فهذا التناقص يمنح الإطلالة الكثير من الجاذبية.

2 التخلي عن الجوارب الشفافة بلون الجلد. والافضل اختيار تلك السوداء السميكة التي تضفي الشباب واللمسة العصرية على أي لوك يتم اعتماده.

3 الانتباه إلى الألوان. ما زال تنسيق الألوان هو القاعدة الأساسية التي يجب اتباعها. لكن الأفضل أن يتم اختيار الملابس باهتمام بعيداً عن الذوق التقليدي.