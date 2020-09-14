خضع الفنان المصري “أحمد سعد” إلى عملية تجميل في الوجه خلال الآونة الأخيرة، حيث أجريت العملية لنحت الفك مع الفيلر، من أجل تعزيز السمات الذكورية القوية، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لوجهه قبل وبعد العملية وانتشرت على نطاق واسع علي السوشيال ميديا.

حيث نشر طبيب التجميل “شادي إسماعيل” صورًا للفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، كاشفًا ومن خلال المقارنة بين الصور قبل وبعد، عملية نحت الفك مع الفيلر، لتبدو ملامحه مشدودة للغاية.

وأوضحت الصور ملامح المقاسات في منطقة الفكْ وما حدث من تغيير عند الشكل الطبيعي قبل العملية وتصغير الفكْ بعد إجراء العملية، كما أوضحت الصور ما كانت عليه منطقة الذقن إذْ كان هناك شبه “لغلوغ” قبل العملية أما بعدها فصار الشكل مختلفًا.



يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان الفنان أحمد سعد خطوبته رسميا على مصممة الأزياء “علياء بسيوني”، في 20 أغسطس، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة برفقة خطيبته معلقًا: “النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ”.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي…حد فهم قصدي إيه؟

كما وجه مؤخراً الفنان أحمد سعد رسالة شكر إلى خطيبته علياء بسيوني، من خلال برنامج ” ET بالعربي ” على المفاجأت الكثيرة التي حضرتها له بمناسبة عيد ميلاده .فقال : ” بشكر حبيبتي على المجهود الكبير وعلى مجموعة أعياد الميلاد اللي اتعملت وعلى المفاجآت الخطيرة اللي هي عملتها .. بصراحة ألذ حاجة في الدنيا ” .كما أشار إلى إنه سوف يعلن قريبا جدا عن موعد زفافه. وتابع ممازحا : ”قريب عايز أعزم الوطن العربي كله على فرحي بس أنا مش عارف أعملها ازاي .. مش عارف قاعة تساع الكل” .

وعلي الصعيد الفنى، طرح “سعد” منذ عدة ساعات عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، أغنية جديدة بعنوان “بصرة” وهي من كلمات مصطفى حسين، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي وأدهم دهيمة.