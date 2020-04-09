حل الفنان المصري ” أحمد فهمي ” ضيفا مع الإعلامي الرياضي ” إبراهيم فايق ” في برنامجه ” جمهور الثالثة ” المذاع على قناة ” OnTime Sports 2 ” .

وخلال اللقاء تم توجيه عددا من الأسئلة إلى أحمد فهمي من بينها سؤالا حول ما تردد عن قيامه بمنع زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” من التمثيل مع الفنان ” محمد رمضان ” في مسلسله الجديد ” البرنس ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

ونفى أحمد فهمي هذا الأمر بشكل تام مؤكدا إنه لا يتدخل في إختيارات أو قرارات زوجته الخاصة بأعمالها ولكنها تستشيره في كثير من الأوقات كصديق .

وإنه عندما عرض عليها دورا في مسلسل البرنس والظهور كضيفة شرف كان من رأيه أنه لا يناسبها في الوقت الحالي ولكنه لم يتدخل في قرارها أو يجبرها على عدم الموافقة .

وعن إمكانية تعاون أحمد فهمي ومحمد رمضان في عمل فني صرح فهمي بإنه يرفض التمثيل مع محمد رمضان مبررا ذلك بإنهما من مدرستين مختلفتين في التمثيل .

وأكد أحمد فهمي أنه يحب محمد رمضان بشكل شخصي ويراه ممثلا كبيرا وإنه يحترم جميع الفنانين وله علاقات طيبة معهم إلا أن خلافه مع رمضان وهجومه السابق عليه من قبل كان لأمرين .

الأول حديث محمد رمضان الدائم عن نفسه بإنه رقم واحد على الرغم من وجود فنانين لهم تاريخ فني كبير مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد حلمي وأحمد عز .. والأمر الثاني هو واقعة فصل الطيار من عمله بعد تسريب فيديو رمضان معه في كابينة الطائرة .