تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا مجموعة من الصور شهدت ظهور توأم الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها السابق المخرج طارق العريان، واستطاعا التوأم أن يخطفا الأنظار بجمالهما وبشبهما الكبير مع والدهما بعدما كبرا وأوشكا علي إتمام عقدهما الأول.

يذكر أن أصالة تزوجت مرتين الأولى من رجل الأعمال أيمن الذهبي والد خالد وشام الذهبي، واستمرت الزيجة حوالي 10 سنوات، ثم تزوجت من المخرج طارق العريان لمدة 14 عاماً تقريباً وأنجبت توأمها آدم وعلي في مايو 2011، قبل أن تعلن انفصالهما رسمياً في شهر يناير الماضي.

في سياقٍ متصل، عاشت مؤخراً النجمة السورية أصالة نصري حالة نفسية سيئة بعد طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان منذ بضعة شهور، حيث فقدت بعض وزنها، وأكدت من خلال تصريحاتها أنها ما زالت تحبه برغم الانفصال، مما أثار حالة من التعاطف منها من جانب محبيها، خاصة وأنها لم تعلن أبداً عن السبب وراء طلاقها 14 عاماً من الزواج، حيث تزوج الثنائي في يوم 27 مارس 2006، حيث أنجبت أصالة منه طفلين توأم هما آدم وعلي قبل 9 أعوام، وذلك قبل إعلان الطلاق رسمياً أوائل شهر يناير الماضي.

وعلي الصعيد الفنى، أثارت أغنية جديدة بعنوان “رفقًا” للمطربة أصالة نصري، جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ رأى النشطاء أن كلماتها “تستنقص” من المرأة وتظهرها على أنها ضعيفة. كما تقدم اليوم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد أصالة لاقتباسها جزءا من حديث نبوي شريف، ورأى صبري أن فعل أصالة “يعد جريمة ازدراء أديان ويعاقب عليه بموجب نص المادة 98 من قانون العقوبات”.