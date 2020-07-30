شاركت الفنانة المصرية “رانيا فريد شوقي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام “بصوره لها مع إبنتها الصغري التى لفتت الأنظار وادهشت المتابعين بجمالها وبالتطالبق مع والدتها من جهة الملامح والشكل .

وأرفقت رانيا تلك الصورة بالرسالة المؤثرة لإبنتها “ملك”حيث كتبت تقول :”عزيزتى ، أتمنى أن تعيشي حياتك على أكمل وجه ، وأن تجدي دائمًا أسبابًا للابتسامه ، وأن يكون لديك دائمًا شيء تضحكي بشأنه ، وأن تحبي شخصًا كما لو لم يعد هناك غد، لا أتمنى لكِ شئ سوى الأفضل في الحياة، أحبك يا ملك”.

في سياقٍ آخر، أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي الذكرى الـ22 لوفاة والدها الفنان الراحل فريد شوقي، حيث شاركت رانيا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” بصورة نادرة تجمع بين الفنان الراحل عبد الحليم حافظ مع الفنان فريد شوقي.وأرفقتها بالتعليق، قائلة: “فى مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا لكن للأسف المشروع لم يتم.. النهاردة الذكري 22 لوفاة أبويا أطيب وأحن أب وحشتيني أوي أوي”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقى تشارك فى “مسلسل قوت القلوب”، من بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.