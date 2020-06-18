تفاءل الكثيرون مؤخرا باحتمال المصالحة بين الفنانة الاماراتية احلام والفنانة السورية اصالة وذلك بعد الحديث عن قيام احلام بعمل “لايك” لاحد بوستات اصالة على انستغرام.

ولكن هذا التفاؤل لم يدم طويلا اذ سارعت احلام الى نفي ذلك لا بل واتهمت جمهور اصالة بالقيام بتزوير اللايك اذ كتبت تعليقا على الخبر في تغريدة على حسابها على تويتر: ” هذا الخبر غير صحيح واللايك مزرو من جمهور المدعوه اصاله وشكراًC’est tous”.

هذا الخبر غير صحيح واللايك مزرو من جمهور المدعوه اصاله وشكراً C’est tous https://t.co/EgeHwuWFYX — #ساعة_الصفر AHLAM (@AhlamAlShamsi) June 17, 2020

ويبدو ان هذه التغريدة ستشعل حربا جديدة بين جمهور النجمتين اذ تفاعل جمهور اصالة مع كتبته احلام ناشرين فيديو يؤكد على ان اللايك لها فيما سخر اخرون من قولها ان اللايك مزورة.