رحل الفنان المصري “علي عبدالرحيم” عن عالمنا، مساء أول أمس الموافق 2/6/2020؛عن عمر يناهز الـ 59 عاماً، إثر أزمة صحية حيث تردد في البداية أن سبب الوفاة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، فيما تداولت عدد من الصحف المصرية أخباراً أخري صادمة حول السبب الحقيقي وراء وفاة الفنان.

وكشفت هذه الصحف وفق رواية العديد من المقربين لأسرة علي عبدالرحيم، أن الفنان الراحل كان قد تعرض لموقف محرج قبل ما يقارب الـ 3 أشهر خلال تواجده في كواليس تصوير أحد أعماله، حيث قامت إحدى العاملات بسبه والصراخ عليه دون مراعاةً لسنه أو تاريخه؛ ما أغضب الفنان الراحل الذي دخل بعدها في حالة اكتئاب طويلة، كانت تزداد يومًا بعد يوم، حتى تعرض لجلطة في الدماغ جعلته يعاني من المرض في الشهرين الماضيين ليفارق الحياة أول أمس .

أما عن أعمال الفنان علي عبد الرحيم فيجدر ذكر شخصية “سامبو” التي جسدها من خلال دوره في الفيلم الشهير “شمس الزناتي” إلى جانب الزعيم عادل إمام، وعدد كبير من النجوم، والذي يُعد من أهم الأدور التى قدمها طوال مسيرته الفنية التى استمرت لما يقارب الـ 30 عاماً، وقصة الفيلم مقتبسة عن الفيلم الأمريكي (السبعة الرائعون) (The Magnificent Seven).

الفنان الراحل ” علي عبد الرحيم” في أهم أدواره السينمائية، فيلم “شمس الزناتى- (1991)”.

يُذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان الراحل علي عبد الرحيم، مسلسل “يانا يا جدو” إلى جانب الفنان أحمد بدير وتم عرضه في الموسم الرمضانى 2020، وتدور أحداث العمل حول رجل عجوز بخيل يُدعي “إسماعيل”، وحفيده يوسف الذي يعاني من بخل جده ومن عدم وجود عمل يساعده على تحقيق حلمه والزواج من خطيبته قشطة، وتطلع الجميع لوفاة الجد حتى يحصلوا على الميراث.