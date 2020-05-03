أعلن الفنان المصري ” تامر شلتوت ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن وفاة شقيقه الأصغر .

والذي لقى مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إثر حادث سيارة .

وكتب تامر شلتوت في منشوره قائلا : ” انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت إثر حادث سيارة .. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة الظهر ” .

وتابع : ” اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ” .

واختتم كلامه وقال : ” إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء قراة الفاتحة والدعاء له ” .