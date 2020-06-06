تم اليوم الموافق 6/6/2020 حجز الفنان المصري “أحمد فلوكس” بإحدي المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، نتيجة الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الأخيرة بعمله في شركته الجديدة، لمدة تجاوزت الـ ٢٠ ساعة يومياً، وهذا بوصف الطبيب المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفي وشدد عليه ضرورة الراحه لمدة أسبوع علي الاقل والنوم وقت كافي في اليوم والأكل بشكل منتظم .

وبمجرد وصوله إلي المستشفي قام الطبيب بعمل مسحة له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل تأكد عدم إصابته بالفيروس وأن الأمر كله بسبب الاجهاد الشديد.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم “الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدد من الجوائز والتكريمات.