نشرت الفنانة الكويتية ” حياة الفهد ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من أحد مشاهد مسلسلها الذي يعرض حاليا ” أم هارون ” .

ويظهر بالصورة مظاهرات بالقدس من أجل دعم المدينة المقدسة .. ويحمل المتظاهرين لافتات كتب عليها عبارات مثل ” فداك يا فلسطين ” و ” القدس ستبقى لنا ” .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” يا قدس يا منارة الشرائع .. حزينة عيناكِ يا مدينة البتول يا واحة ظليلة مر بها الرسول ” .

ويأتي نشر حياة الفهد لهذه الصورة على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها منذ عرض مسلسل أم هارون واتهامها بالدعوة للتطبيع مع الاسرائيليين .

وتفاعل المتابعون على الصورة الذين انهالت تعليقاتهم وانقسمت ما بين مؤيد للمسلسل وأن الهجوم عليه غير مبرر ومن يهاجمه لم يشاهده من الأساس .. وإنه لم يمس القضية الفلسطينية أو يدعم التطبيع .

بينما جاءت تعليقات المعارضين رافضة له والبعض أشار إلى أن حياة الفهد شعرت بخوف بسبب ضخامة الهجوم عليها ولهذا السبب قرر ت استعطاف المتابعين بصورة عن القدس لتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية .

يذكر أن مسلسل أم هارون يروي قصة سيدة يهودية عاشت في الكويت وتعرضت لبعض أوجه العنصرية والاضطهاد .