شاركت أيقونة الجمال المصرية الفنانة “ياسمين صبري” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة ظهرت خلالها وهي علي متن أحد اليخوت التي يمتلكها زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة

وعلقت ياسمين عليها قائلة “المنزل هو المكان الذي يوجد فيه البحر”، وتفاعل معها الكثيرين من محبيها وأشادوا بإطلالتها المميزة. وجاء ذلك بعد صورتها على متن الطائرة الخاصة. التى ظهرت فيها جالسة تشرب فنجانًا من القهوة وقد أثارت تلك الصورة الجدل بين المتابعين معتبرين أنها دائماً ما تتعمد التفاخر، وإستعراض ممتلكاتها الباهظه.

كما شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بإطلالة جديدة باللون الأبيض روجت من خلالها علامتها التجارية «مجموعة الياسمين»، الخاصة بالمكياج والعدسات اللاصقة. وتفاعل معها متابعيها ومحبيها.

في سياقٍ آخر، قالت الفنانة ياسمين صبري مؤخراً لبرنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية ON TV ، إن المرأة في الشرق الأوسط رقم واحد ولكن يتم معاملتها على أنها رقم 2، قائلة: “عندما رأيت خبر طلب زوج أن تكون زوجته مثلى شعرت أن السيدة قوية للغاية، لأنها وقفت أمام زوجها وطلبت الطلاق وعندما رفض أكدت أنها ستقوم بخلعه”.

وتابعت ياسمين: “أوجه التحية للسيدة التي طلبت الطلاق لإصرار زوجها على أن تجري عملية تجميل”، مشيرة إلى أن مفهوم الجمال نسبي ويختلف من حيث الزمن والعين”، مؤكدة أن الجمال نسبي جداً وكل سيدة لها بصمتها في الجمال. وأشارت ياسمين صبرى إلى أن المرأة تستحق كل الحب والاحترام والدعم، موجهة رسالة للسيدات: “حبي نفسك”.

وعلي الصعيد الفنى، تستعد ياسمين صبري خلال الفترة الحالية لمسلسل دارمي جديد تخوض به الموسم الرمضاني المقبل بعد أن شارك الموسم الماضي 2020، بـ”مسلسل فرصة تانية” الذي قام ببطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي ودياب وإداورد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ومحمود البزاوي وأحمد الشامي وعدد آخر من الفنانين الشباب، كما تبحث ياسمين أيضا خلال الفترة الحالية عن نص سينمائي مميز تعود من خلاله لشاشة السينما مجدداً بعد غياب أستم عدة سنوات .