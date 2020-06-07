نشرت النجمة التركية “بيرين سات” المعروفة في العالم العربي بـ “سمر” صورة عبر حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت برفقة صديقتيها المقربتين يستمتعن بقضاء الأجازة الصيفية علي أحد الشواطئ، وذلك بعد فترة من الحجر المنزلي المُتّبع للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث ظهرت بيرين وهي ترتدي “مايوه” لم يكن فاضحاً، ولم يظهر في الصورة الذي نشرتها، ولا تُعدّ المرة الأولى التى تنتشر فيها الفنانة صوراً لها بالمايوه، وعلقت بيرين علي تلك الصورة قائلة: “محاطة بالحب”. وأنهالت التعليقات من المتابعين الذين أشادوا بجمال بيرين الطبيعي وبجمال صديقتيها أيضاً .

النجمة التركية “بيرين سات” برفقة صديقتيها يستمتعن بقضاء الأجازة الصيفية

يُذكر أن الفنانة التركية بيرين سات ردت مؤخراً على الشائعات التي طالتها هي وزوجها المغني والفنان “كنان دوغلو”، والتي تفيد بإنفصالهما، وذلك بعد أيام من شائعات إصابتهما بكورونا، حيث قالت بيرين بحسب ما نشر موقع “تركيا الآن”، إنها لم تنفصل عن زوجها مؤكدة أن كل ما قيل حولهما مجرد شائعات فقالت، “لا أفهم من أين تختلقون تلك الأكاذيب السخيفة وتروجون لها بكل ثقة وكأنها حقيقية”، وتابعت بطلة العشق الممنوع: “أحب كنان كما لم تحب امرأة رجلًا من قبل فكيف أرضى الانفصال عنه؟”.