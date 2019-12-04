تعرف على أول سيارة في العالم يمكنها الطيران

كشفت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية عن السيارة الأولى في العالم التي يمكنها القيادة والطيران معا وبسرعات كبيرة والتي تدعى ” Pioneer Personal Air Carrier ” أو ” PAL – V ” .

وهي سيارة هولندية الصنع تستخدم البنزين وتتميز بمراوح علوية وخلفية قابلة للسحب تجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع 12500 قدم ما يعادل 3800 متر .. وتبلغ سرعتها القصوى 200 ميل في الساعة في الهواء و 100 ميل في الساعة على الأرض .

والسيارة مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم والألومنيوم وتزن 1500 رطل .. وتتطلب مدرجا بطول 540 قدما للإقلاع و 100 قدم فقط للهبوط .

تتسع السيارة الطائرة لشخصين وهي بقدرة 230 حصانا وذات محرك رباعي .. وتتحول السيارة ذات المقعدين من سيارة ذات ثلاث عجلات إلى أوتوغايرو في غضون 10 دقائق فقط ويمكن أن تذهب من 0 إلى 60 ميلا في الساعة في أقل من ثماني ثوان .

تم تزويد المركبة بنظام معالجة مماثل لنظام الدراجات النارية والذي يعتمد على تحكم السائق الكلي .

وتصر الشركة المصنعة على أن ” PAL – V ” ليست مروحية إذ يتم تشغيل الشفرات بواسطة محرك .. ولكنها طائرة دوارة تدور فيها الشفرات بفضل تدفق الهواء .

والمركبة الهولندية الصنع قيد الإنتاج بالفعل وتباع بمبلغ 599 ألف دولار .. وتلقت الشركة المصنعة 70 طلبا مسبقا حتى الآن على شرائها ومن المتوقع أن تكون أول عملية تسليم في عام 2021 .. ومن المقرر إصدار مركبة أرخص قليلًا بالمواصفات ذاتها بعد ذلك بسعر 335 ألف دولار .

ويجري تطوير إصدارات مختلفة من السيارة الطائرة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليابان والصين والولايات المتحدة .. وسيحتاج المالك إلى رخصة قيادة ورخصة طيار .

وأعلن ” روبرت دينجمانسي ” الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V في بيان له : ” أنه بعد سنوات من العمل الشاق والتغلب على التحديات التقنية والتأهيلية .. نجح فريقنا في إنشاء سيارة طائرة مبتكرة تتوافق مع معايير السلامة الحالية التي تحددها الهيئات التنظيمية حول العالم ” .