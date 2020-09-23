شاركت الإعلامية “ريهام سعيد” جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديو والصور “إنستجرام” بمقطع مصور من داخل أحد عيادات التجميل وتحدثت عن عمليات التجميل التي يقوم بها عدد كبير من نجوم الفن بسبب إخفاء بعض العيوب التي من الممكن أن تظهر عليهم وذلك إرضاء لجمهورهم.

وأضافت ريهام سعيد أنها متواجده في عيادة التجميل كي تزيل “تاتو الحواجب” الذي قد رسمته منذ فترة، بعدما كتب لها أحد المتابعين أن حواجبها خفيفة، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى مركز تجميل نسائي وأجرته ، ولكنها بعد فترة أدركت أن حواجبها أصبحت سميكة وطويلة عن الطبيعة، والآن ترغب في التخلص منها.

وطلبت ريهام سعيد من الطبيب أن تسجل إجراء إزالة تاتو حواجبها لمتابعيها لحظة بلحظة، وبدأ عمله بالفعل من خلال استخدام الليزر الذي ألم الإعلامية المصرية بشدة، لتكشف في نهاية المقطع أن الأمر موجع رغم أنها لم تستغرق سوى دقائق معدودة.كما حرصت سعيد على نصح متابعيها بعدم الانسياق وراء انتقادات البعض لملامحهم، مع ضرورة العودة إلى الطبيعة في الشكل.

في سياقٍ آخر، أشادت ريهام سعيد بموقف سيدة القطار التي أشتهرت إعلاميا بعد موقها مع مجند القوات المسلحة وقالت عنها:” الست دي عظيمه هي دي مصر الي انا عشت احبها هما دول الناس الي انا عشت لخدمتهم و حافضل في خدمتهم هما دول الي بقول عشانهم تحيا مصر و حافضل اقول تحيا مصر بشعبها . الست دي ادت درس للجميع مش محتاج فلوس عشان تبقي بني ادم و مش محتاج تعليم عشان تبقي بتحس . بالنسبه للكمسري الي مش عايز يطير الافيونه و النجوم الي بيتريق عليها ده مجند في جيش مصر يا باشا فوق و احترم نفسك و تحط ايدك جنبك و انت بتكلمه . تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر و تحيا امهات مصر . بحبك يا مصر اوي عشان ناسك الطبيين الجدعان”.

وعلي الصعيد المهنى، كانت ريهام سعيد أعلنت عن انتهاء عقوبة الإيقاف عن العمل الإعلامي، وألمحت بوجود مفاجأة في الطريق لم تكشف عن تفاصيلها هل هو برنامج جديد؟ أما مواصلتها مشوارها في مجال التمثيل؟!، وذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بإيقافها عن العمل ومنعها من الظهور في أي وسيلة إعلام، على خلفية الإساءة إلى مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير”.