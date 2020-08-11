تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، كانت قد نشرها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تقريبا، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، حيث أثنى المتابعون على براءتها وجمالها، مؤكدين أن ملامحها تتغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في طفولتها.

إنها الفنانة اللبنانية “ورد الخال” التى أستطاعت أن تحصد عدد هائل من الإعجابات والتعليقات علي تلك الصورة التى شاركت بها متابعيها وأرفقتها بالتعليق قائله:“Young but gold …ألا ليت الطفولة تعود يوماً…”

في سياقٍ آخر، ظهرت الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تستخدم السلاح في كواليس تصوير مشاهدها ضمن مسلسلها المقبل “عشيق أمي”، وظهرت الخال تعبئ مخزن المسدس بالرصاص، وتوجهه نحو الكاميرا، وعلّقت ورد الخال على الفيديو قائلة :”Action … in action … and I love action ..تمثيل”.

يُشار إلي أن “مسلسل عشيق أمي” من بطولة ورد الخال، الى جانب الممثل السوري خالد القيش، وكان من المتوقع عرضه خلال شهر رمضان الماضي، إلا أنه توقف تصويره بسبب إنتشار فيروس كورونا، من تأليف رازي وردة وإخراج كنان اسكندراني.