جرّت هذه الفنانة على نفسها موجة واسعة من الإنتقادات بعدما عبّرت عن أمنيتها بأن تصبح سمراء البشرة كشكل تضامني مع الاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. بسبب مقتل “جورج فلويد” على يد شرطي، وانهالت التعليقات علي تلك صورة المركبة التى نشرتها الفنانة، واصفيين إياها بالعنصرية.
انها المطربة اللبنانية “تانيا صالح” التى عبرت عن رفضها للعنصرية وعن تعاطفها مع أصحاب البشرة السمراء. من خلال تلك الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمي علي موقع “إنستجرام” وأضافت عليها تعليقاً : “كل عمري كنت احلم كون سوداء” .
وتابعت الفنانة اللبنانية: “لطالما تمنيت أن أكون سوداء واليوم أفعل هذا أكثر من أي وقت مضى. أرسل عبارات الحب والدعم الكامل للشعب الذي يطالب بتحقيق المساواة والعدالة لكل الأعراق في كل مكان من هذا العالم”. وبعد تعرضها للانتقادات أجابت: “فعلت هذا بدافع الحب ولن أتراجع رغم تعليقاتكم التي تهاجمونني من خلالها”.
يُذكر أن الفنانة اللبنانية تانيا صالح، قد أحيت مؤخراً في شهر سبتمبر لعام 2019 ، حفلاً غنائياً -أونلاين- ضمن فعاليات مهرجان “لا ميرسي” في برشلونة، في ظل الحجر المنزلي المُتبع للحد من أنتشار فيروس كورونا، وتأثّر صناعة الفن به، وأدّت الفنانة في تلك الليلة عدة أغنيات، من بينها:”في بلاد الآخرين”،”عالمية”، “الشرقة”، “هالعيون”، “أي شي” و”لبنانيات”، وأصبحت هذه السهرة متوافرة للمشاهدة المجانية عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنانة علي موقع “يوتيوب” .
يا بنتي السود تبع امريكا حاجة ثانية هههههههههههههههههه هو صحيح كما تقول البنت امازيغو : ما من قنفذ باملس !!! وما من خفاش لايتشقلب عندما ينعس ههههههههههههههههههه لكن الفرق بين الأسود تبعنا من بني عبس والأسود تبع امريكا ههههههههههههههههه بيقلك السود رفعوا يافطة كاتبين عليها :
لسنا عربا كي تقتلونا حتى نسكت ههههههههههههههههههه يعني يريدون من خلال تمسخرهم من العرب يأخذون حقوقهم ؟؟؟ ليش الغلط هذا ؟ فبإمكاننا نحن ان نقول كذلك : لسنا سود حتى نصبح جنود في الجيش الامريكي فيقتل الشيعة العراقين العرب نصفنا في معركة النجف ههههههههههههههههه عيب الكلام هذا ، ثم السود الأمريكان مدينين للعراقين هههههههههههههههههه نحن علمناهم عندما تصير حروب اول شيء يعملوه هو سرقة المزهريات وما خف وثقل وزنه ههههههههههههههههههه وصاروا يستعملون اسم علي بابا واربعين حرامي على ابناء شعبهم هههههههههههههههه وبعدين يجون يعيرون السندباد ؟ ههههههههههههههههه قال يقتلون العرب ويسكتون قال ؟؟؟ ههههههههههههههههههه علمته الرماية فلما اشتد ساعده بغيبة قلاني هههههههههههههههههه
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