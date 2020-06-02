جرّت هذه الفنانة على نفسها موجة واسعة من الإنتقادات بعدما عبّرت عن أمنيتها بأن تصبح سمراء البشرة كشكل تضامني مع الاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. بسبب مقتل “جورج فلويد” على يد شرطي، وانهالت التعليقات علي تلك صورة المركبة التى نشرتها الفنانة، واصفيين إياها بالعنصرية.

انها المطربة اللبنانية “تانيا صالح” التى عبرت عن رفضها للعنصرية وعن تعاطفها مع أصحاب البشرة السمراء. من خلال تلك الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمي علي موقع “إنستجرام” وأضافت عليها تعليقاً : “كل عمري كنت احلم كون سوداء” .

وتابعت الفنانة اللبنانية: “لطالما تمنيت أن أكون سوداء واليوم أفعل هذا أكثر من أي وقت مضى. أرسل عبارات الحب والدعم الكامل للشعب الذي يطالب بتحقيق المساواة والعدالة لكل الأعراق في كل مكان من هذا العالم”. وبعد تعرضها للانتقادات أجابت: “فعلت هذا بدافع الحب ولن أتراجع رغم تعليقاتكم التي تهاجمونني من خلالها”.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية تانيا صالح، قد أحيت مؤخراً في شهر سبتمبر لعام 2019 ، حفلاً غنائياً -أونلاين- ضمن فعاليات مهرجان “لا ميرسي” في برشلونة، في ظل الحجر المنزلي المُتبع للحد من أنتشار فيروس كورونا، وتأثّر صناعة الفن به، وأدّت الفنانة في تلك الليلة عدة أغنيات، من بينها:”في بلاد الآخرين”،”عالمية”، “الشرقة”، “هالعيون”، “أي شي” و”لبنانيات”، وأصبحت هذه السهرة متوافرة للمشاهدة المجانية عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنانة علي موقع “يوتيوب” .