نشر الفنان ” دواين جونسون ” الشهير ب ” ذا روك ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجه من خلاله رسالة للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” .

وذلك على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية ” جورج فلويد ” على يد رجل شرطة .

وعلق ذا روك على ذلك قائلا : ” أين أنت ؟ إن بلدنا مشلول ويجثو على ركبتيه يتوسل لكي يُسمع صوته ويتوسل من أجل التغيير ” .

وتابع : ” أين قائدنا الرحيم ؟ القائد الذي يوحد ويلهم بلدنا في أكثر الأوقات إيلاما عندما نكون في أمس الحاجة إليه .. القائد الذي يصعد ويأخذ المساءلة الكاملة عن بلدنا ويحتضن كل لون فيه .. القائد الذي يلتقط بلادنا من ركبتيه ويقول لديك كلمتي سيحدث التغيير ” .

وأضاف : ” أين أنت ؟ لأننا جميعا هنا ربما في يوم من الأيام ننتظر ظهور هذا القائد المحفز .. وفي كلتا الحالتين بدأت بالفعل عملية التغيير ” .