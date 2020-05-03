أعلن ” لاري كونور ” المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العقاري ” مجموعة كونور ” عن مكافأة موظفيه بمنحهم 1.6 مليون دولار تقديرا لعملهم خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وجاء ذلك من خلال قيام لاري كونور بعقد إجتماع مع الموظفين عن بعد عبر الإنترنت بدعوى مناقشة حالة الوباء .

ثم فاجأ الموظفين بإبلاغهم أن كل الأموال التي جناها على مدى أسبوع في البورصة وقدرها 1.6 مليون دولار هي لهم .. مؤكدا أنها ليست منحة منه بل هي تقديرا لجهودهم وأنهم يستحقونها بالفعل .

واختلفت ردود أفعال الموظفين بعد سماعهم ذلك فمنهم من ابتسم والبعض الآخر أصابته الدهشة بينما بكى عدد منهم .

ثم قدموا له الشكر على ما قام به وعلى تقديره لعملهم الشاق في ظل انتشار الفيروس وأعربوا عن فخرهم بانتمائهم لهذه الشركة .