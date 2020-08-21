أثارت الفنانة السورية ​أصالة​ جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو ظهر فيه مغلّف مقفل يحوي 200 يورو، وخاتماً من الألماس ظنّ المتابعون أنه خاتم خطوبة.



وعلى الرغم من أن أصالة أعلنت إسم المُرسِل من خلال الفيديو، ووصفته بالأخ والصديق خالد، إلا أن هذا الوصف لم يُقنع متابعيها.



وبعد هذا الجدل، كشفت أصالة حقيقة إرتباطها وخطوبتها، مؤكدةً أنها تعيش منذ إنفصالها عن المخرج ​طارق العريان​ صدمة، لأن علاقتهما كانت عميقة وممتدة الى الجذور، بحسب قولها.

وأضافت أصالة في مقابلة مع برنامج “ET بالعربي” أن قلبها مفطور وحزين، وأنها غير مرتبطة في الوقت الحالي، ولا تعرف ما إذ كانت قادرة على الإرتباط من جديد مستقبلاً أم لا؟!. وأشارت الى أنها إشترت محبس الخطبة، مكوّن من قلوب عدة محطّمة.

يذكر ان كلام اصالة يأتي بعد تأكيد طليقها طارق العريان انه يعيش قصة عاطفية جديدة غير انها لم تصل الى مرحلة الزواج بعد وذلك بعد انتشار الانباء عن قرب ارتباطه بالعارضة الارمنية السورية نيكول سعفان.