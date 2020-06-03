كشف مقطع فيديو قيام سائق سيارة أجرة وهو تركي الجنسية بالاعتداء على فتاة مغربية بالضرب خلال توصيله لها إلى مكان ما في مدينة إسطنبول .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الفتاة العربية كانت قد استقلت السيارة للذهاب إلى شقيقتها .. وفي الطريق أثار الازدحام غضب السائق وبدأ بشتم الفتاة .

الأمر الذي سرعان ما تحول إلى مشادة كلامية بينهما ليقوم سائق السيارة بعد ذلك بالاعتداء عليها بالضرب حيث قام بصفعها وضربها على وجهها .

وعندما خرجت الفتاة من السيارة نزل لملاحقتها وقام بإيقاعها على الأرض والضغط على رقبتها بقدمه .

وتم نقلها سريعا إلى المستشفى بسيارة إسعاف إثر تعرضها للضرب العنيف .. كما تقدمت بشكوى ضده للمطالبة بحقها .