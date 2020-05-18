كشفت سابقاً الإعلامية المصرية “رضوى الشربيني” في أحدي حلقات برنامجها الشهير “هي وبس” الذي يُعرض علي قناة cbc الفضائية، عن رحلتها في خسارة 30 كيلوجرام من وزنها، وذلك بعد أن اكتسبت هذا الوزن الزائد عقب الزواج والإنجاب،مفاجئة بذلك الجمهور الذي لم يكن يتوقع هذا الأمر نظراً لما تتمتع به الإعلامية حالياً من وزن مثالي وقوام رشيق .

حيث قالت الشربيني أنها بعد انفصالها عن زوجها الأول قررت، المتابعة مع أحد أطباء التغذية والمواظبة على ممارسة الرياضة، لتخسر وزنها الزائد، وبافعل نجحت وفقدت 30 كيلوجرامات من وزنها في 4 شهور، مشيرة إلى أن وزنها بعد الزواج والإنجاب كان مايقارب 89 كيلوجرامات في حين أن وزنها الطبيعي كان لا يتعدى الـ 58 كيلو.

الإعلامية “رضوى الشربيني” قبل وبعد فقدان 30 كيلو جرام من وزنها

ويشار إلي أن رضوى الشربيني قد نالت شهرة واسعة عبر برنامجها “هي وبس”، التى عرفت من خلاله برشاقتها وبقوامها المثالي وأناقة إطلالاتها، إلا أنها كشفت مؤخراً عن زيادة وزنها 6 كيلو من جراء العزل المنزلي المُتّبع للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

صورة ترصد شكل الإعلامية “رضوى الشربيني” قبل وبعد خسارة الوزن و مراحل تغير شكلها





يُذكر أن الإعلامية رضوي الشربينى، قد تزوجت وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت مؤخراً أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها.كما ذكرت رضوى أنها قد تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغير في وزنها وشكل جسمها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير.