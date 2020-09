استعاد أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صوراً قديمة تعود إلى مرحلة مرض الفنان المصري الراحل ​أحمد زكي​. وظهر فيها في أوقات مختلفة أثناء وجوده في غرفته في مستشفى “دار الفؤاد” واللافت وجود الفنانة السورية رغدة إلى جانبه. وهو ما أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين شاهدوا الصورة.

الفنان الراحل #أحمد_زكي في المستشفى وبجواره الفنانة السورية #رغدة كانت الفنانة رغدة شبه مقيمة مع الفنان أحمد زكي فى المستشفى تشرف على علاجه وتوفي الفنان أحمد زكي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة في مستشفى دار الفؤاد يوم 27 مارس عام 2005 نتيجة كثرة السجائر التي كان يدخنها وفي أخر أيامه أصيب بالعمى #الزمن_الجميل

وعلم من خلال البحث أنها رافقته طيلة مدة العلاج ووقفت على طلباته. ويشار إلى أن هذا جاء قبل وفاة الفنان بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة يوم 27 آذار مارس من العام 2005.

ويذكر أن رغدة قررت بعد هذا إصدار كتاب يحمل عنوان 2229 وهو رقم الغرفة التي رقد على سريرها الممثل القدير الراحل قبل وفاته. وأشارت في حديث صحافي إلى أنها دونت يومياتها معه لمدة عام وشهرين.

وانتظر الكثيرون صدور الكتاب متوقعين أن يتضمن الكثير من الأسرار والإجابات على أسئلة طرحها الكثيرون بشأن علاقتهما. ويشار إلى أنهما تشاركا العديد من الأعمال ومنها “كابوريا” و”استكوزا” والامبراطور” و”أبو الدهب”.