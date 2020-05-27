انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو للفنان المغربي ” رفيق بو بكر ” وهو يتحدث فيه عن الصلاة والمصلين ويستهزئ بهم بطريقة ساخرة .

حيث ظهر في الفيديو وهو يوجه شتائم للأئمة ويدعو إلى الوضوء بـ ” الويسكي والفودكا ” ويتفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية

الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين على اعتبار ما قاله بإنه إهانة للدين الإسلامي ودفع السلطات المغربية إلى فتح تحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة يوم أمس الثلاثاء .

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب بيانا لها على خلفية هذا الأمر جاء فيه : ” إن المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المشتبه فيه بوضعية غير طبيعية ” .

وتابع : ” وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس حرمة العبادات .. كما توصلت مصالح الأمن الوطني بشكاوى ووشايات من عدة مواطنين بشأن نفس الأفعال الإجرامية .. وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي بشأنها ” .

وأضاف البيان : ” تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة التحقيق التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وكذلك تحديد المتورطين بتصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي بواسطة الأنظمة المعلوماتية ” .