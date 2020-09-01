عاقبت محكمة جنح العجوزة صباح أمس الاثنين، المطرب المصري “إيساف” وشخص آخر بالسجن 6 أشهر وبكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي، وذلك داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة بشمال العاصمة القاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم الشرطة من ضابط مصري سابق يدعى هيثم وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للحراسات والأمن، بالتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما، وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة كلامية نشبت بين الطرفين على أولوية دخول الحمام في المطعم، وتطورت بعد ذلك لإشتباك عنيف بالأيدي وتعدي بالضرب وإحداث إصابات .

وقدّم المجني عليهما تقريراً طبياً يؤكد الإصابات التي لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة في القضية التي قيدت برقم 4248 سنة 2020، ويستعد الفريق القانوني للفنان إيساف للاستئناف على الحكم خلال الأسبوع الجاري، بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية.

في سياقٍ مُتصل، علّق المطرب إيساف أول تعليق له بعد قرار المحكمة بحبسه لمدة 6 أشهر وكفالة ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ الحكم؛ وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، حيث نشر صورة له، وعلّق عليها بالكتابة قائلًا: “فى ناس دورها فى الحياة (كومبارسات) كبيرهم يقعدوا يتكلموا على الأبطال أى كلام بطال”.

وعلي الصعيد الفني، طرح المطرب إيساف مؤخراً أحدث فيديو كليب بعنوان “كل سنة وانت طيب” على موقع يوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، والأغنية من كلمات طاطا النوبى وألحان وتوزيع محمد حريقة ومن إخراج محمد انيس؛ وقد حقق الكيلب نجاحاً غير متوقع، وأعرب إيساف عن سعادته الغامرة بهذا النجاح.