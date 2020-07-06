دخل الإعلامي المصري “عمرو أديب”، في نوبة بكاء على الهواء خلال تقديمه حلقة جديدة من “برنامج الحكاية”، حزنًا على وفاة الفنانة القديرة “رجاء الجداوي”، التى توفيت بعد صراع مرير مع فيروس كورونا، حيث اوضح أديب أن هذه الحلقة أكراماً لزميلته الفنانة الراحلة التى شاركته في تقديم حلقات البرنامج .

وقال أديب في بداية الحلقه لجمهوره: “ساعدوني أكمل الحلقة النهاردة من غير ما أقع”، وأضاف: “أنا كنت كويس قبل ما نبتدي لكن شغلنا قاسي شوية لأن الواحد ممكن يفقد صديق ومضطر انه يطلع إكرامًا له، وأنا طالع النهاردة إكرامًا للفنانة رجاء الجداوي”؛ واستكمل الإعلامي حديثه ناعيًا الفنانة الراحلة رجاء الجداوي .

يُشار إلي أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي، توفيت صباح يوم الأحد الموافق 5/7/2020، بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لمدة 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا؛ وبحسب المصادر المصرية فأنها قد أصيبت به بعد أن التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، بينما أشار البعض إلى أن إصابتها جاءت أثناء مشاركتها في “مسلسل لعبة النسيان“.