نشرت ” نور عمرو دياب ” إبنة الفنان ” عمرو دياب ” والفنانة ” شيرين رضا ” صورا عبر حسابها على إنستجرام من عرض خطيبها الشاب البريطاني ” كيران وودرورد ” الزواج عليها بطريقة رومانسية .

فأشارت نور عمرو دياب إلى أنهما كانا سيخضعا لجلسة تصوير وتفاجئت بخطيبها يعرض عليها الزواج ويقدم لها خاتم الزواج .

وظهر كيران وودرورد في إحدى الصور وهو راكعا على ركبته أمام نور ويقدم لها خاتم الزواج .. وفي صورة أخرى ظهر وهو يلبسها الخاتم خلال تواجدهما في إحدى الحدائق .

وكتبت نور عمرو دياب في تعليقها على الصور : ” أنا أحبك .. كنت اعتقد أنها جلسة تصوير لكن حب حياتي فاجأني ” .

ليرد خطيبها عليها قائلا : ” يا حبيبتي .. أنا أحبك أيضا .. أنت حياتي .. حياتي الوحيدة .. لا أطيق الانتظار لأقضي بقية حياتي معك وأكبر عمريا وأصنع الذكريات وأعيش الحياة على أكمل وجه ” .

وتابع :” تجعلني أريد أن أكون رجلا أفضل .. أريدك أن تكوني أنت دائما وأن تكوني صادقة مع نفسك .. سأدعمك دائما .. معا حتى النهاية ” .