شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها مُعلن وبعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن بين هؤلاء الفنانين، الفنان المصري “عمرو يوسف” حيث نشأت قصة حب بينه وبين الفنانة “مي نور الشريف” بعد مشاركتهما معًا في “مسلسل الدالي”، لتكلل قصة الحب بإعلان خطبتهما، لكن قبل اقتراب موعد الزفاف أعلنا انفصالهما عام 2010 في هدوءٍ تام، وتزوج بعدها عمرو يوسف في مطلع العام 2017، من الفنانة السورية “كندة علوش”. ولديه حالياً منها إبنة اسمها “حياة”.

يُشار إلي أن الفنانة “بوسي” قد كشفت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب في “برنامج 100 سؤال” ، أن إبنتها مي قد أبلغتها برغبتهما بفك الخطبة ولم تعلن عن الأسباب، مؤكدة أنها لا تعرف السبب الرئيسي خلف فسخ الخطبة حتى اليوم.

كما أشارت بوسي أنه عندما مرض والد عمرو يوسف ذهبت مع ابنتها للاطمئنان عليه في المستشفى، وعندما حدثت الوفاة ذهبت مع نور الشريف وابنتيها سارة ومي لتقديم واجب العزاء، مشيرة إلي أن وقت مرض نور الشريف تواجد عمرو يوسف بجانبهما وكأنه إبنها. وكشفت أنه بعد فسخ الخطبة ظلت العلاقة بين نور الشريف وعمرو يوسف وكأنها علاقة أب وإبنه مشيرة أن الأخير وقف يتقبل عزاء الفنان الراحل.

وعلي الصعيد الفنى، ينطلق تصوير فيلم الرعب المصرى “التهويدة” للنجم عمرو يوسف، في مطلع شهر سبتمبر المقبل في احدى الأستوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل “طارق العريان“، ويواصل الأخير في ترشيح النجوم المشاركين في بطولة العمل للوقوف أمام عمرو يوسف بعد تعاقد النجمة دينا الشربيني لتجسد درو البطولة النسائية أمام بطل العمل.

ويسجل “فيلم التهويدة” التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم “ولاد رزق الجزء الأول” عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم كريم عبد العزيز.