أعلن الفنان المصري محمد امام، منذ قليل، أن زوجته نوران طلعت وضعت مولوده جديدة، وأطلقا عليها اسم قسمت، والتي تعد الطفلة الثانية لهما بعد طفلتهما الأولى خديجة،

وكتب محمد إمام، عبر حسابه على تويتر:” وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ “عمري ماكنت اتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة.. يلا دلعوها بقى .. و دلعوني أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع .. ربنا يحفظ جميع أطفالنا”.

{ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى }

عمري ماكنت اتخيل ان ربنا هيرزقني ببنتين #قسمت_محمد_إمام وصلت يا جماعة

يلا دلعوها بقى .. و دلعوني انا كمان علشان ابو البنات لازم يدلع

ربنا يحفظ جميع أطفالنا #الحمدلله pic.twitter.com/JTIT5pYwd2 — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) August 5, 2020

وقد تلقى محمد امام التهاني والتبريكات من متابعيه بمولودته الجديدة كما اشادوا بلقت “ابو البنات” مؤكدين ان البنات يضيفون السكون والراحة.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم “لص بغداد” وشاركه كل من: فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

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