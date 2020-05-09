أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة حالة من الغضب بين المتابعين والذي ظهر فيه مجموعة من الفتيات وهن يقومون بتعذيب قطة صغيرة بوحشية حتى ماتت .

وعلق الفنان المصري ” محمد هنيدي ” على تلك الحادثة بنشره صورة لقطة بجناحي ملاك ومعها أية قرآنية وهي : ” وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ” عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” .

وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب إنها حبستها .. بس في ناس ولا اتربت ولاتعرف ربنا إنها تعمل في كائن برئ كدة ” .

وكتب محمد هنيدي في تغريدة أخرى : ” الفيديو مش معروف مصدره أي مكان .. أي إن كان مين دول ومنين في أي مكان في العالم لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والاخلاق عشان مايتحولوش لوحوش ” .