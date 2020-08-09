شاركت الفنانة الشابة “ليلي زاهر” إبنة الفنان المصري “أحمد زاهر” متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة من الصور خطفت بها الأنظار، حيث أطلت بفستان أحمر ضيق ومكشوف كشف عن جمالها. وأثارت به قليلاً من الجدل بين المتابعين.

حيث أطلّت زاهر بفستان أحمر ضيق أبرز جمالها، من تصميم سهى مراد جاء بموديل Off Shoulder، مع اعتمادها على مكياج ناعم، وتركت شعرها منسدل بانسيابية مع زم الجانبين، وعلقت زاهر على أحدث صورها قائلة: “عندما تكونين في شك، ارتدي الأحمر”، في إشارة إلي لون فستانها الناري، وعلى الفور تفاعل الجمهور مع اللقطات فأخذ البعض يتغزل بجمال إطلالتها وأنها أصبحت شابة جميلة. والبعض الآخر رأي بعض الجرأة في تلك الإطلالة وبعض من إطلالاتها الأخيرة التى تعرضها للهجوم وللإنتقاد .

في سياقٍ آخر، أجرى الفنان أحمد زاهر مداخلة هاتفية مع الإعلامي ”وائل الإبراشي” في “برنامج التاسعة” علّق من خلالها على ما تعرض له مؤخرا بعد نشر صورة له مع إبنته “ليلي” وهو يحتضنها في حمام سباحة من تنمر وسب وقذف، وأشار زاهر إلى إنه كان دائما يتجاهل ذلك ويقوم بحظر الشخص المتطاول عليه إلا أنه لن يقبل أي إساءة تجاه بناته قائلا : ”إلا بناتي دول أغلى حاجة عندي ومحدش حد يقرب منهم .. دي بنتي أحضنها وأنا حر إيه العيب في كده أنا مش قادر أفهم” .

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن ليلى زاهر شاركت في “مسلسل الفتوة” مع النجم ياسر جلال، وقامت بدور ابنته في المسلسل، وشاركهما بطولة العمل نخبة من كبار الفنانين، مي عمر وأحمد خليل وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وقد حقق العمل نجاحاً كبيراً خلال الماراثون الرمضاني، وأشاد الكثيرون من متابعي الدراما والنقاد الفنيين بالعمل.