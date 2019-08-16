ميا خليفة قادمة إلى لبنان!!

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mia khalifa00

نشرت الممثلة الاباحية ميا خليفة عبر حسابها على موقع انستاغرام، “ستوري” تضمنت صورة لطيارة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الـ”MEA”، وعلّقت عليها كاتبة “خذيني معك” وارفقت الجملة بعلم لبنان.

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