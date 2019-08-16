ميا خليفة قادمة إلى لبنان!! مواضيع مختارة بواسطة نوارة - منذ ساعة واحدة 2019-08-16T07:25:53+00:00 1 88 شارك على تويتر شارك على الفايسبوك نشرت الممثلة الاباحية ميا خليفة عبر حسابها على موقع انستاغرام، “ستوري” تضمنت صورة لطيارة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الـ”MEA”، وعلّقت عليها كاتبة “خذيني معك” وارفقت الجملة بعلم لبنان. تعليق واحد ماذا تقول أنت؟ الغاء الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.أرفق صورة مع التعليق أنواع الملفات السموحة: jpg, gif, png, الحجم الأقصى: 2ميغابايت. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.