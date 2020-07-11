نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل “مي العيدان” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو لا يتجاوز عدة ثوانٍ أستعرضت فيه صورة مدمجة للفاشنيستا الكويتية “فوز الفهد” قبل وبعد الشهرة، وتفاجأ متابعو العيدان من تلك الصورة، مُبدين دهشتهم من التحول الهائل الذي لحق بالفاشنيستا.

حيث قامت العيدان بالسخرية من فوز الفهد من خلال الكشف عن صورة قديمة لها يعود تاريخها لأكثر من 15 عام حيث كانت في المرحلة الدراسية، وقارنتها بصورة حديثة لها، وعلقت عليها ساخرة من شكلها قبل الشهرة، حيث قالت: “صورة فوز الفهد قبل وبعد . . يا جماعة لا تقلدونها فكونا”.

في سياق مُتصل، يُذكر أن الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ظهرت مؤخراً في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات” تطرقت فيه إلى غيرة الفتيات منها، لاسيما فيما يتعلق بلون شعرها، مما عرضها لهجوم حاد من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين عبّروا عن استيائهم من طريقة كلامها، اذ قالت: “أقولكم شي.. أنا إكتشفت شي، لما أسوي شي كل البنات يقلدوني.. صبغت أشقر الكل صبغ أشقر، ركبت وصلات شعر الكل ركب وصلات”.. وأضافت “أنا أحط ألوان مع بعض عشان أحصل لون جديد تيجي وحده وتاخذ اللون.. مش قهر بس أحب أكون مميزه”.