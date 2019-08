ناسا تحذر من ” وحش فضائي ” يضرب الأرض وتحدد الموعد

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء عن تحذيراتها من اقتراب كويكب ضخم للاصطدام بالأرض وحددت موعد ذلك بإنه في شهر سبتمبر المقبل .

ووفقا لصحيفة ” الاندبندنت ” البريطانية أكد ” إيلون ماسك ” مؤسس شركة سبيس إكس على هذا الأمر وحذر من أن حجم الكويكب الملقب ب ” الوحش الفضائي ” يتخطى ضعف حجم برج ” شارد ” في لندن والذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا حيث يبلغ عرض الكويكب أكثر من 650 مترا .

وذكرت وكالة ناسا موعد اصطدام الكويكب بالأرض بإنه سيكون يوم 14 سبتمبر حيث سيمر الكويكب العملاق بجوار كوكب الأرض بسرعة 14 ألف ميل في الساعة ومن المرجح أن يضربها .

ويأتى ظهور هذا الكويكب بعد آخر مرة ظهر فيها فى 1 سبتمبر عام 2000 .. أى أنه يظهر كل 20 عاما تقريبا .

وحذر ” جيم بردنشتاين ” رئيس وكالة علوم الفضاء الأمريكية في وقت سابق من احتمالية اصطدام كويكب قاتل في المستقبل بالأرض .. بينما ذكرت وكالة ناسا أنه لا يوجد خطر من تصادم الكويكب مع الأرض .

"A huge asteroid that’s more than twice as big as the Empire State Building is set to skim past Earth in three weeks.

The monster space rock is called 467317 (2000 QW7) and it will be whizzing past us at 14,361 miles per hour on Sept. 14." https://t.co/lagHET3e5k

— Allison (@HummAlli) August 20, 2019