شاركت الفنانة اللبنانية “نوال الزغبي” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بصوراً جديدة لها بإطلالة طبيعية، حيث كانت تحتسي قهوتها الصباحية وترتدي ملابس النوم، مما أدهش عدد كبير من المتابعين ولفت إليها الانظار بشده وعرّضها لبعض الإنتقادات .

حيث أطلّت الزغبي في تلك الصور بقميص النوم أو “بيبي دول” طويل يصل إلي الركبه، وتعمّدت أخفاء تفاصيله بذراعيها وبشال صيفي منقوش، وعلقت علي إحدي الصور بالقول:”كل شئ إلو نهاية، صباح الخير والامل والتفاؤل”، ووجهت تحيةً في أخري إلى جمهورها، الذي تفاعل مع الصور معبراً عن انبهاره بجمالها .

في سياقٍ آخر ، يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الزغبي، هو ألبوم “كده باي”، ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة؛ كما طرحت مؤخرا أغنية “اتحاربت” كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان، ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.