أحيانًا يرث الأبناء والأحفاد الموهبة من آبائهم وأجدادهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم وفي بعض الأحيان إلي أحفادهم، الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة المطلقة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء حفيدة الفنان الراحل “رياض القصبجي” الشهير بـ”الشاويش عطية” ، الممثلة الصاعدة “جويا مجدي القصبجي” التى بدأت مشوارها الفني عن طريق الإعلانات وقد استعان بها المخرج سيد سيف للاشتراك في فيلم (علاقات خطرة) الذي قام بإخراجه وتأليفه وشاركها البطولة كل من مجدي فكري وسماح السعيد وفكري صادق، وقد تم تصويره في إحدى القرى السياحية عام 2011.

صورة للممثلة الصاعدة جويا القصبجي مع جدها الكوميديان الراحل رياض القصبجي

الممثلة جويا القصبجي

جويا حفيدة رياض القصبجي

يُذكر عن الفنان رياض القصبجي أنه ولد فى يوم 13 سبتمبر عام 1903، وعمل في بداية حياته العملية كمسري بالسكة الحديد، وحبه لمهنة التمثيل جعله ينضم لفرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، ثم فرق مسرحية عديدة منها فرقة على الكسار وفرقة جورج ودولت أبيض وأخيرا فرقة إسماعيل يس، وقدم العديد من الأفلام السينمائية المميزة، والتى منها إسماعيل يس فى الجيش، وقلبى دليلى، وعلى بابا والأربعين حرامى.

وأصيب الفنان رياض القصبجي بشلل نصفي في الجانب الأيسر، نتيجة إرتفاع ضغط الدم، وظل يعانى من المرض حتى توفى يوم 23 أبريل عام 1963 عن عمر يناهز 60 عاماً. بعد أن حاز على إعجاب وحب الجمهور المصري والعربي بالعديد من الأدوار التي مثلت علامات فارقة في تاريخ السينما، خاصة شخصية “الشاويش عطية” التي ظهر بها في سلسلة أفلامه مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

وأما عن حياته العائلية، تزوج القصبجى مرتين وأنجب ولدين الأول محمود رياض القصبجى من زوجته الأولى وولد أخر من زوجته الثانية وهو فتحي رياض القصبجي، إلا أن الأخير يشير إلى أن والده تزوج 9 مرات في حياته، منهم 4 زيجات بشكل رسمي، وخمس زيجات عرفي، ومن بينهن سيدة إيطالية. وتنتمي “جويا” إلي هذه السيدة حيث تُعد مصرية ايطالية بسبب جنسية جدتها وإيضاً والدة رياض القصبجي الإيطالية.