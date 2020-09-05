أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي .

ومن أبرز هؤلاء ، إبنة الفنان “سامح الصريطي”، الممثلة الشابة “ابتهال الصريطي”، التى دخلت مجال التمثيل مؤخراً وعرفها الجمهور من خلال “مسلسل السبع وصايا” و”فيلم فتاة المصنع”، و”مسلسل سابع جار”، كما شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل فرصة تانية”، وتتحضر حالياً للمشاركة في عدة أعمال أخرى.

في سياقٍ آخر، تعرضت الفنانة ابتهال الصريطي للانتقاد من قِبّل بعض النشطاء علي السوشيال ميديا، وذلك بسبب شخصية “رنا” التي تقدمها في مسلسل فرصة تانية، حيث أتهموها بعدم إضافتها للشخصية على غرار تجاربها السابقة، وأثارت ابتهال حالة واسعة من الجدل، بسبب الدور والشخصية، وخاصة مع ملاحظة تبلد مشاعرها في مختلف المواقف التي تتعرض لها، على العكس من أعمالها السابقة، وهو ما جعل الانتقاد الأكبر من نصيبها.

ودافع عدد من متابعي ابتهال عن الانتقادات، مؤكدين أنها لم تكن موفقة في الدور، لكن هذا الأمر لا يعني توجيه سهام النقد الحاد لها وإنكار موهبتها في التمثيل، خصوصا مع تزايد اتهامها بإستغلال علاقة والدها الفنان سامح الصريطي للتواجد في الوسط الفني.