تحول موقع “تويتر”، خلال الساعات الماضية، إلى ساحة منافسة حامية الوطيس بين دعم حسابين اثنين من المستخدمين، هما أبو قحط ومرزوقة، بعلامات الإعجاب للفوز بجائزة مالية في مسابقة دشنها مستخدم آخر.

وبدأت المنافسة بإعلان حساب المستخدم منصور، عن مسابقة بجوائز مادية لصاحب “أفضل صورة” عبر مشاركة كل مستخدم بصورة من تصويره، مشيرًا إلى أنه سيكون ٣ فائزين، اثنان سيتم إعلانهما عبر عدد مرات الإعجاب التي سينالها كل منهما، والأخير بالتقييم.

وحدد المستخدم منصور 1000 ريال إجمالي الجوائز المادية للمسابقة التي ابتكرها ويتم توزيعها كالآتي:

– المركز الأول لأكثر عدد مرات إعجاب ٥٠٠ ريال.

– المركز الثاني لأكثر عدد مرات إعجاب ٢٥٠ ريالًا.

– الفائز بالتقييم ٢٥٠ ريالًا.

وبعد برهة من إعلان المسابقة، احتدمت المنافسة بين اثنين من المستخدمين، هما أبو قحط ومرزوقة، اللذان شارك كل منهما بصورة قال إنها من تصويره، وطالب كل منهما متابعيه والمستخدمين الآخرين دعمه بعلامات الإعجاب للفوز بالمسابقة.

وشارك مئات آلاف المستخدمين في المنافسة التي تأججت بين أبو قحط ومرزوقة، حتى أن بعض الحسابات الرسمية والموثقة لشخصيات سعودية وعربية كان منهم الفنان المصري محمد هنيدي الذي ساند “ابو قحط” والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي ساندت “مرزوقة”.

ربحت مرزوقة صورتها تزينت بكوبين و ثلاث احرف:

BFF BestFriendForever

يعني افضل صديقة للابد القوة النسائية ماحد يغلبها والصداقة احلا شي بالدنيا

شكرا لصبايا السعودية الي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب اما بالنسبة للشباب فخلوا روحكم رياضية تويتر لعبة البنات @mrz_4l pic.twitter.com/x96ZH49CtS — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 18, 2020