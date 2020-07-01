نشرت الإعلامية “وفاء الكيلاني” عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” مقطع فيديو نادر يعود تاريخه لـ 40 عاماً، ظهرت فيه الفنانة “صابرين” في طفولتها وبجوارها الفنانة “نجوى فؤاد”، وتسببت صابرين في إحداث موجة من الضحك بعد وقوعها في خطأ بكلمة “أرفرف” لتنطقها “أفرفر” أثناء أدائها لأغنية “لولا الملامة” للمطربة الجزائرية “وردة”، وأرفقت الكيلاني المقطع بالتعليق، فقالت: “صابرين عالفرفرة.. من يومك زي العسل”.

لتقوم بدورها النجمة صابرين بإعادة نشر المقطع عبر حسابها الرسمي على تويتر، مرفقاً بتعليق رداً على “الكيلاني”؛ حيث قالت: “‏ياحبيبتي وحشتيني جدا إنتي اللي طول عمرك قمر شفتيني وأنا بفرفر.. يا كسوفي”، لترد عليها الكيلاني: “مافيش أجمل ولا ألذ من كده”. ‎

ياحبيبتي وحشتيني جدااااا انتي اللي طول عمرك قمررررررر شفتيني وانا بفرفر ياكسوووفي https://t.co/bvHL1pYXA0 — Sabrien (@Sabrien) June 29, 2020

يُذكر أن الفنانة صابرين تستعد حالياً لتصوير أول مشاهدها في “فيلم النمس والإنس” للمخرج شريف عرفة، و تعاقدت على بطولته في شهر رمضان الماضي، حيث التحقت صابرين بأسرة العمل وذلك بعد يوم من بدء تصوير أول مشهد والذي جمع بين محمد هنيدي ومنة شلبي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي كعادة أعمال محمد هنيدي.

أما عن الإعلامية وفاء الكيلاني فقد نشرت من قبل برومو برنامجها الجديد “السيرة”، والذى سيذاع عبر قناة “dmc” ، حيث نشرت وفاء برومو البرنامج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.