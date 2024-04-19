نقلت إيران إنترناشيونال عن وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان وسط إيران. وتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية عن سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان
وذكرت قناة العهد العراقية اليوم الجمعة بأن دوي انفجار لم تعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد.
كما ذكرت مصادر صحفية ان طائرات مدنية تغيّر مسارها من الأجواء الإيرانية بشكل مفاجئ.
هكذا هي الامور انه الجد لا اللعب
والي خايف يروح بيت الماما تبعو هههههه
بدل ما يجي يقول لي مسرحية وتمثيلية هههههههه احسن هذه المرة ازحلقه على الاخر هههههههه
والخبر بالنص افضل مما ذكر اعلاه يخبركم به جهينة فعند جهينة الخبر اليقين وهو :
أفادت مصادر محلية بسماع صوت انفجار، لم تعرف أسبابه، بالقرب من مدينة قهجاورستان بمحافظة أصفهان الايرانية.
هذا وتقع مدينة قهجاورستان قرب مطار أصفهان والقاعدة الثامنة الجوية في الجيش الإيراني.
ونقلت وكالة مهر الايرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية أنه تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.
كما انه هناك أنباء عن عدوان جوي إسرائيلي على ريفي درعا والسويداء في سوريا
وشوية انفجارات في العراق في مدينة بابل وما حولها واوكرانيا كذلك ههههههههه
وكل هذا غير مهم ، المهم راح ياتي لنا عبيط او متزحلقة في نورت ويقولوا لنا مسرحية وبتاع هههههههه وانا ما عندي وقت ارد يوم الجمعة هههههه اجلوا الاخبار ليوم السبت اكون قد فرغت لكم والسلام ههههههه
ما في شي
الم اقل لكم عيال بيلعبوا ؟؟ ههههههههه
والعبيطين مصرين انها مسرحية وصاروا يهللون ههههههههه وكانهم ما صدقوا !!
أفاد التلفزيون الايراني بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب قاعدة عسكرية شمال غرب المدينة، ما نتج عنه سماع أصوات تشبه دوي انفجار.
هذا و لم تقع أي انفجارات على الأرض في مدينة أصفهان والأصوات ناجمة عن الدفاعات الإيرانية.
هذا وتقع مدينة قهجاورستان تقع قرب مطار أصفهان والقاعدة الجوية الثامنة التكتيكية التابعة للجيش الإيراني.
ونقلت وكالة مهر الايرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية أنه تم تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.
من جهة أخرى قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة تبريز وأصوات الانفجارات ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.
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