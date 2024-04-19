نقلت إيران إنترناشيونال عن وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان وسط إيران. وتحدث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية عن سماع دوي انفجارات هائلة في أصفهان

وذكرت قناة العهد العراقية اليوم الجمعة بأن دوي انفجار لم تعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد.

كما ذكرت مصادر صحفية ان طائرات مدنية تغيّر مسارها من الأجواء الإيرانية بشكل مفاجئ.